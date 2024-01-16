【男子】◇シングルス▽１２歳以下 ①杉村想（ＨＴＡ）②杉村駿（ＨＴＡ）③坂田（ＨＴＡ）▽１４歳以下 ①水上粋介（ポラリステニスチーム）②入江（宮の森ＳＣ旭川）③岩井（ＨＴＡ）③奥山（宮の森ＳＣ旭川）
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2024/01/16
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