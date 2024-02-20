【男子】▽Ａ組 ①下崎進②広滝③相茶④今田▽Ｂ組 ①山原光広②苅田③志賀④山下
【女子】▽Ａ組 ①都丸智春②今田③福田④宮原▽Ｂ組 ①広瀬時子②桐木③本間④宗本
◆テニス 第１０回旭川ベテラン大会（１２日・リアルター夢りんご体育館）
2024/02/20
【男子】▽Ａ組 ①下崎進②広滝③相茶④今田▽Ｂ組 ①山原光広②苅田③志賀④山下
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