　◇決勝トーナメントＡブロック▽１回戦　ビアンコネロＦＣ９―０中富良野、陵雲Ｔ６―２永山南、トロンコ４―３東川、ヴィータＢ３―２グリンベアボーイズＡ▽準決勝　ビアンコネロＦＣ５―１陵雲Ｔ、ヴィータＢ２―２（ＰＫ５―３）トロンコ▽３位決定戦　トロンコ３―２陵雲Ｔ▽決勝　ビアンコネロＦＣ１１―１ヴィータＢ
　◇同Ｂブロック▽１回戦　アストロ７―１陵雲Ｓ、留萌２―１東光Ｙ、ヴィータ５―１神居東、ふらの１―０リベルタ▽準決勝　アストロ６―１留萌、ヴィータ３―２ふらの▽３位決定戦　ふらの３―２留萌▽決勝　アストロ４―２ヴィータ