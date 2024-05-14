◇空手（所属は第一）

…形…

【男女混合】◇中学生▽①斉藤藍斗②小森

【男子】◇小学生▽１・２年 ①加藤大貴②加藤寛③松本▽３年 ①菊池月音②太田③堀口▽４・５・６年 ①堀口想多②下神田③中塚

【女子】◇白帯 ①那須ふうか◇小学生▽３年 ①那須ほのか②山本

…組手…

【男女混合】◇中学生▽①斉藤藍斗②小森

【男子】◇小学生▽１・２年 ①松本鉄大②下神田③加藤▽３年 ①太田葵士②堀口③北野▽４・５・６年 ①堀口想多②下神田③中塚

【女子】◇白帯 ①那須ふうか②山田③中塚▽３年 ①那須ほのか②山本

【団体】①チーム雅也②チーム和年

◇少林寺拳法

…組演武…

【男女混合】◇小学生▽最優秀賞 細山玲奈・上田逞翔（旭川東）▽優秀賞 成田・西村（旭川北）◇中学生▽最優秀賞 森島快斗・吉住燈南（旭川北）▽優秀賞 成田・佐藤（旭川北）

…単独演武…

【男女混合】◇小学生見習いの部▽最優秀賞 細山基（旭川東）▽優秀賞 菊地（旭川東）◇小学生級の部▽最優秀賞 雨尾鷹汰（旭川東）▽優秀賞 岡本（旭川東）▽敢闘賞 武田（旭川北）、吉住（旭川北）、葛西（旭川北）◇中学生▽最優秀賞 我妻慧駿（旭川東）▽優秀賞 重元（旭川北）▽敢闘賞 我妻諒（旭川東）

◇剣道

【男女混合】◇小学生▽１・２年 ①溝渕日暖（陵雲）②山本（すずらん）③樋口（高志塾）③杉浦（陵雲）

【男子】◇小学生▽３・４年 ①能地駿斗（すずらん）②桜井（旭川剣風会）③沼田（陵雲）③鹿又（旭川剣風会）▽５・６年 ①畠山渚士（春光）②佐野（緑が丘武徳会）③鈴木（春光）③有馬（東光）◇中学生 ①山崎海翔（東光）②有馬（東光）③南條（旭川剣神会）③高橋（高志塾）

【女子】◇小学生▽３・４年 ①溝渕和奏（陵雲）②佐々木（陵雲）③上村（陵雲）③前田（陵雲）▽５・６年 ①前山姫月菜（旭川剣風会）②今井（東光）③梶原（永山西）③乙部（すずらん）◇中学生 ①能地天音（すずらん）②武田（高台尚武会）③安部（永山西）③芦原（旭川剣風会）