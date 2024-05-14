　◇空手（所属は第一）
　…形…
　【男女混合】◇中学生▽①斉藤藍斗②小森
　【男子】◇小学生▽１・２年　①加藤大貴②加藤寛③松本▽３年　①菊池月音②太田③堀口▽４・５・６年　①堀口想多②下神田③中塚
　【女子】◇白帯　①那須ふうか◇小学生▽３年　①那須ほのか②山本
　…組手…
　【男女混合】◇中学生▽①斉藤藍斗②小森
　【男子】◇小学生▽１・２年　①松本鉄大②下神田③加藤▽３年　①太田葵士②堀口③北野▽４・５・６年　①堀口想多②下神田③中塚
　【女子】◇白帯　①那須ふうか②山田③中塚▽３年　①那須ほのか②山本
　【団体】①チーム雅也②チーム和年
　◇少林寺拳法
　…組演武…
　【男女混合】◇小学生▽最優秀賞　細山玲奈・上田逞翔（旭川東）▽優秀賞　成田・西村（旭川北）◇中学生▽最優秀賞　森島快斗・吉住燈南（旭川北）▽優秀賞　成田・佐藤（旭川北）
　…単独演武…
　【男女混合】◇小学生見習いの部▽最優秀賞　細山基（旭川東）▽優秀賞　菊地（旭川東）◇小学生級の部▽最優秀賞　雨尾鷹汰（旭川東）▽優秀賞　岡本（旭川東）▽敢闘賞　武田（旭川北）、吉住（旭川北）、葛西（旭川北）◇中学生▽最優秀賞　我妻慧駿（旭川東）▽優秀賞　重元（旭川北）▽敢闘賞　我妻諒（旭川東）
　◇剣道
　【男女混合】◇小学生▽１・２年　①溝渕日暖（陵雲）②山本（すずらん）③樋口（高志塾）③杉浦（陵雲）
　【男子】◇小学生▽３・４年　①能地駿斗（すずらん）②桜井（旭川剣風会）③沼田（陵雲）③鹿又（旭川剣風会）▽５・６年　①畠山渚士（春光）②佐野（緑が丘武徳会）③鈴木（春光）③有馬（東光）◇中学生　①山崎海翔（東光）②有馬（東光）③南條（旭川剣神会）③高橋（高志塾）
　【女子】◇小学生▽３・４年　①溝渕和奏（陵雲）②佐々木（陵雲）③上村（陵雲）③前田（陵雲）▽５・６年　①前山姫月菜（旭川剣風会）②今井（東光）③梶原（永山西）③乙部（すずらん）◇中学生　①能地天音（すずらん）②武田（高台尚武会）③安部（永山西）③芦原（旭川剣風会）