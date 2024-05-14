　…形…
　【男女混合】◇個人▽白帯　①伊織紗来（幸武館）◇団体▽小学生低学年　①魁星舘Ｂ②魁星舘Ａ▽同中学年　①魁星舘Ｂ②魁星舘Ａ③ワールド▽同高学年　①魁星舘Ａ②魁星舘Ｂ③ワールド◇中学生　①武禅塾②ワールドＡ③ワールドＢ
　【男子】◇小学生▽２年　①村上大翔（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③上田湊（魁星舘）▽３年　①佐藤根颯翔（魁星舘）②中村（魁星舘）③金子（武禅塾）▽４年　①上田琉人（魁星舘）②石川（魁星舘）③高松（魁星舘）▽５年　①高城海翔（魁星舘）②柳沢（魁星舘）③宮村（幸武舘）▽６年　①安斉悠真（魁星舘）②横沢（旭養心）③道言（魁星舘）◇中学生　①横沢廉翔（武禅塾）②今野（ワールド）③沢田（旭養心）
　【女子】◇小学生▽低学年　①加賀谷理緒（魁星舘）②目黒（ワールド）③佐藤根（魁星舘）▽中学年　①長谷川栞菜（魁星舘）②菅沢（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽高学年　①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③福岡（ワールド）◇中学生　①塚本優槻（魁星舘）②萩原（ワールド）③後藤（武禅塾）
　…組手…
　【男女混合】◇団体▽小学生　①魁星舘１②魁星舘３③ワールド▽中学生　①武禅塾②ワールドＢ③ワールドＡ
　【男子】◇小学生▽２年　①上田蓮士（魁星舘）③上田湊（魁星舘）村上（魁星舘）▽３年　①佐藤根颯翔（魁星舘）②金子（武禅塾）③中村（魁星舘）▽４年　①中村翔謙（魁星舘）②萩原（ワールド）③高松（魁星舘）▽５年　①桜井蒼慈（旭養心）②宮村（幸武舘）③高城（魁星舘）▽６年　①安斉悠真（魁星舘）②高松（魁星舘）③横沢（旭養心）◇中学生　①横沢廉翔（武禅塾）②菅野（ワールド）③今野（ワールド）
　【女子】◇小学生▽低学年　①佐藤根彩葵（魁星舘）②鈴木（魁星舘）▽中学年　①菅沢音彩（ワールド）②長谷川（魁星舘）③鎌倉（ワールド）▽高学年　①塚本彩莉（魁星舘）②速水（涛孝会）③福岡（ワールド）◇中学生　①塚本優槻（魁星舘）②後藤（武禅塾）③萩原（ワールド）