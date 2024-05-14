…形…

【男女混合】◇個人▽白帯 ①伊織紗来（幸武館）◇団体▽小学生低学年 ①魁星舘Ｂ②魁星舘Ａ▽同中学年 ①魁星舘Ｂ②魁星舘Ａ③ワールド▽同高学年 ①魁星舘Ａ②魁星舘Ｂ③ワールド◇中学生 ①武禅塾②ワールドＡ③ワールドＢ

【男子】◇小学生▽２年 ①村上大翔（魁星舘）②上田蓮（魁星舘）③上田湊（魁星舘）▽３年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②中村（魁星舘）③金子（武禅塾）▽４年 ①上田琉人（魁星舘）②石川（魁星舘）③高松（魁星舘）▽５年 ①高城海翔（魁星舘）②柳沢（魁星舘）③宮村（幸武舘）▽６年 ①安斉悠真（魁星舘）②横沢（旭養心）③道言（魁星舘）◇中学生 ①横沢廉翔（武禅塾）②今野（ワールド）③沢田（旭養心）

【女子】◇小学生▽低学年 ①加賀谷理緒（魁星舘）②目黒（ワールド）③佐藤根（魁星舘）▽中学年 ①長谷川栞菜（魁星舘）②菅沢（ワールド）③鎌倉（ワールド）▽高学年 ①塚本彩莉（魁星舘）②佐藤根（魁星舘）③福岡（ワールド）◇中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②萩原（ワールド）③後藤（武禅塾）

…組手…

【男女混合】◇団体▽小学生 ①魁星舘１②魁星舘３③ワールド▽中学生 ①武禅塾②ワールドＢ③ワールドＡ

【男子】◇小学生▽２年 ①上田蓮士（魁星舘）③上田湊（魁星舘）村上（魁星舘）▽３年 ①佐藤根颯翔（魁星舘）②金子（武禅塾）③中村（魁星舘）▽４年 ①中村翔謙（魁星舘）②萩原（ワールド）③高松（魁星舘）▽５年 ①桜井蒼慈（旭養心）②宮村（幸武舘）③高城（魁星舘）▽６年 ①安斉悠真（魁星舘）②高松（魁星舘）③横沢（旭養心）◇中学生 ①横沢廉翔（武禅塾）②菅野（ワールド）③今野（ワールド）

【女子】◇小学生▽低学年 ①佐藤根彩葵（魁星舘）②鈴木（魁星舘）▽中学年 ①菅沢音彩（ワールド）②長谷川（魁星舘）③鎌倉（ワールド）▽高学年 ①塚本彩莉（魁星舘）②速水（涛孝会）③福岡（ワールド）◇中学生 ①塚本優槻（魁星舘）②後藤（武禅塾）③萩原（ワールド）