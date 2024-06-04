マリア 不戦勝 旭川ダンディーズ、エンゼルス 不戦勝 ケークラブ、マリア６―２旭川クラブ
◆朝野球 東豊リーグ（５月２７、２８、３１日・東光公園第２球場）
2024/06/04
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第５３回全道少年大会兼ホクレン旗争奪第４２回北海道少年大会兼保護司会旗旭川支部予選大会（１、２日・当麻球場ほか）
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- ◆朝野球 おはよう上期大会（５月２７～３１日、６月１、２日・花咲グラウンドほか）
- ◆朝野球 東豊リーグ（５月２７、２８、３１日・東光公園第２球場）
- ◆陸上競技 第４２回北海道小学生道北会場記録会（１日・花咲陸上競技場）
- ◆サッカー 旭川リーグ（５月１９日・忠和公園多目的広場）
- ◆サッカー 第４７回北海道リーグ（２日・小樽市望洋サッカー・ラグビー場ほか）＝地元関係分
- ◆サッカー 第１６回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３１回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（５月２５日・忠和公園多目的広場）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５月２５、２６日・忠和多目的運動広場ほか）
- ◆ソフトテニス 第５２回旭川加盟中学対抗戦個人戦（１、２日・花咲コート）
- ◆テニス 北海道ジュニア選手権道北ブロック予選（５月２５、２６日・忠和コート）＝北海道ジュニア選手権推薦選手
- ◆テニス 第２回ダブルス大会（５月２６日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第３７回ミズノ杯中学校大会（５月２５日・忠和中体育館）
- ◆卓球 会長杯争奪大会兼ビクタス杯争奪大会中学生の部（１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆卓球 全旭川選手権大会マスターズの部地区予選会（２日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 全旭川社会人選手権大会兼全道大会地区予選会（２日・大成市民センター体育館）
- ◆バレーボール モルテン杯中学校大会（１、２日・鷹栖町総合体育館ほか）
- ■高体連旭川支部大会 ◇バドミントン（５月２７～２９日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ■高体連旭川支部大会 ◇バレーボール（５月２８～３０日・道北アークス大雪アリーナほか）
- ■高体連旭川支部大会 ◇登山（５月２２～２４日・旭岳ほか）
- ■高体連旭川支部大会 ◇空手道（５月２５日・留萌高体育館）
- ■高体連旭川支部大会 ◇剣道（５月３０、３１日・東光公園武道館）