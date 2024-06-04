▽Ａ級 北斗星７―０ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川コンバット 不戦勝 スラッカーズ、旭川ホームストーリー３―２まるせんゲーリック、旭川インディアンス６―３ランカー、旭川ドジャース６―１北斗星、ＪＡたいせつ８―２旭川コンバット、まるせんゲーリック７―４北斗星

▽Ｂ級 旭川ブルーインパルス６―０旭川ＧＴＯ、須田製版旭川支社４―３旭川トヨペット、旭川ヤンキース４―３プッシーキャッツ、ソルジャー５―１常夏ドナルドチャンプス、アレックス８―０スコーピオンズ、ＪＲ旭川運転所６―４グリフォン、旭川ブルーインパルス８―６ジョーカー、アブレイズ６―５須田製版旭川支社、旭川レインディアーズ５―０旭川ヤンキース、ジョーカー６―５常夏ドナルドチャンプス、アレックス６―０アブレイズ

▽Ｃ級 ９２イヤーズ５―１スーパーマン、石田兼松八興建設６―０モークス、ドルフィンズ９―２ヒート、あぶさんず１０―２ビートルズ、ヨッチーズ 不戦勝 ランダム、ジャポン２３―２まるせんゲーリックＯＢ会、スーパーマン１２―７コンバットクラブ、石田兼松八興建設８―０コンバットクラブ、ゴールデンボールズ１３―２ヒート、９２イヤーズ６―０あぶさんず、ジョーカー６―５常夏ドナルドチャンプス