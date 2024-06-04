　▽１回戦　永山南７―３愛宕▽２回戦　中央・東光３―１緑が丘、神居・忠和４―３旭川、永山南２０―１東陽、北門７―０神楽、六合・啓北１３―１旭教大付属、光陽４―０広陵、永山４―１春光台、明星５―４東明▽３回戦　中央・東光５―０神居・忠和、永山南４―３北門、六合・啓北８―０光陽、明星８―６永山