▽１回戦 緑が丘１０―６比布・上川大雪合同、豊岡・東旭川合同１０―０永山南、愛別１２―３旭稜、神楽１２―５東五条、東光２５―０神居、千代田１０―５春光台、美瑛２１―２春光、啓明８―３西御料地、東聖８―２大有、末広北・近一合同１５―９末広・近文合同、忠和１３―０三小