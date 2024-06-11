バドミントン（旭東高体育館） 【男子】▽団体 ①幌加内②旭東▽個人 ①矢萩陸（幌加内）②石神（幌加内）③冨樫（旭工）③小川（幌加内）

【女子】▽個人 ①荒川暖奈（旭東）②高橋（旭北）③山本（旭東）③チェトリ（旭東）

卓球（旭北高体育館） 【男子】▽団体 ①旭工②旭東③士別東▽個人 ①沢田瑛太（旭工）②藤沢（旭工）③藤原（士別東）③松谷（旭工）

【女子】▽団体 ①士別東▽個人 ①佐藤か皐め（旭東）②高橋（士別東）③後藤（士別東）③藤原（士別東）

バスケットボール 【男子】①旭工