バドミントン（旭東高体育館） 【男子】▽団体 ①幌加内②旭東▽個人 ①矢萩陸（幌加内）②石神（幌加内）③冨樫（旭工）③小川（幌加内）
【女子】▽個人 ①荒川暖奈（旭東）②高橋（旭北）③山本（旭東）③チェトリ（旭東）
卓球（旭北高体育館） 【男子】▽団体 ①旭工②旭東③士別東▽個人 ①沢田瑛太（旭工）②藤沢（旭工）③藤原（士別東）③松谷（旭工）
【女子】▽団体 ①士別東▽個人 ①佐藤か皐め（旭東）②高橋（士別東）③後藤（士別東）③藤原（士別東）
バスケットボール 【男子】①旭工
■中体連旭川大会 ◆北海道高校定時制通信制体育連盟上川支部大会（５月25日）
2024/06/11
バドミントン（旭東高体育館） 【男子】▽団体 ①幌加内②旭東▽個人 ①矢萩陸（幌加内）②石神（幌加内）③冨樫（旭工）③小川（幌加内）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆朝野球 おはよう上期大会（３、４、６～８日・花咲グラウンドほか）
- ◆軟式野球 第５３回全道少年大会兼ホクレン旗争奪第４２回北海道少年大会兼保護司会旗旭川支部予選大会（８、９日・当麻球場ほか）
- ◆軟式野球 旭川中学校選手権大会（８日・東光公園第２球場）
- ◆軟式野球 第７９回天皇杯旭川支部予選大会（８、９日・ドリームスタジアムほか）
- ◆テニス 国民スポーツ大会道北ブロック予選少年・少女の部（８、９日・忠和コート）＝予選通過者
- ◆ソフトテニス 第５７回北海道中学選手権大会（８日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第６１回ルーセント杯旭川選手権大会（９日・花咲コート）
- ◆サッカー 第１６回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３１回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（１、２日・忠和公園多目的広場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（１、２・花咲球技場ほか）
- ◆サッカー 第４７回北海道リーグ（９日・東光公園球技場ほか）＝地元関係分
- ◆ミニバスケットボール 第４３回当麻大会兼第３回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（８、９日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆空手道 第４７回旭川地区春季選手権大会（９日・東光公園武道館）
- ■中体連旭川大会 ◆陸上競技 （８、９日・花咲陸上競技場）
- ■中体連旭川大会 ◆陸上競技 第５回上川南部中体連大会（８、９日・花咲陸上競技場）
- ■中体連旭川大会 ◆北海道高校定時制通信制体育連盟上川支部大会（５月25日）