　バドミントン（旭東高体育館）　【男子】▽団体　①幌加内②旭東▽個人　①矢萩陸（幌加内）②石神（幌加内）③冨樫（旭工）③小川（幌加内）
　【女子】▽個人　①荒川暖奈（旭東）②高橋（旭北）③山本（旭東）③チェトリ（旭東）
　卓球（旭北高体育館）　【男子】▽団体　①旭工②旭東③士別東▽個人　①沢田瑛太（旭工）②藤沢（旭工）③藤原（士別東）③松谷（旭工）
　【女子】▽団体　①士別東▽個人　①佐藤か皐め（旭東）②高橋（士別東）③後藤（士別東）③藤原（士別東）
　バスケットボール　【男子】①旭工