【男子】▽１００㍍１年 ①新田遥輝（龍谷ＡＣ）②舟根蓮翔（鷹栖）③吉原悠人（東神楽）▽同２年 ①吉田椋葵（上富良野）１１秒７１＝大会新②阿部匠真（上川）③竹村未来翔（東神楽）▽同３年 ①吉田祈空（東神楽）②佐藤昊（東神楽）③廣瀬大樹（富良野東）▽２００㍍ ①廣瀬大樹（富良野東）②吉田琉壱（上川）③向山和寿（ふらのジュニア陸上クラブ）▽４００㍍ ①向山和寿（ふらのジュニア陸上クラブ）②田村颯汰（東神楽）③能勢直樹（上富良野）▽８００㍍ ①桑原海翔（東神楽）２分10秒51＝大会新②小林尋揮（ふらのジュニア陸上クラブ）２分10秒78＝大会新③古賀雄大（東神楽）２分13秒07＝大会新▽１５００㍍１年 ①佐藤颯音（東神楽）②大杉駿介（上富良野）③大内崇佑（鷹栖）▽同２・３年 ①小畑瑞貴（東神楽）４分１６秒９２＝大会新②二階堂葵一（東神楽）③太田朝陽（東神楽）▽３０００㍍ ①小畑瑞貴（東神楽）②二階堂葵一（東神楽）③佐藤颯音（東神楽）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）15秒31＝大会新②桜田航（上富良野）▽４００㍍リレー ①東神楽②上川③富良野東▽走り高跳び ①鈴木晴士（上川）②笠間孔誉（上川）▽走り幅跳び ①三上煌真（富良野東）５㍍９０＝大会新②阿部匠真（上川）③田村颯汰（東神楽）▽砲丸投げ ①東谷依歩樹（富良野東）②大寄誠太郎（上川）③若林颯音（上富良野）

【女子】▽１００㍍１年 ①石塚希歩（ふらのジュニア陸上クラブ）②菅野実鈴（上富良野）③斉藤夏波（上富良野）▽同２年 ①大月美優（龍谷ＡＣ）１２秒８６＝大会新②松本結菜（東神楽）１３秒２３＝大会新③江花沙季奈（美瑛）▽同３年 ①藤原樹（東神楽）②岡本果純（ふらのジュニア陸上クラブ）③小山芽唯（東神楽）▽２００㍍ ①松本結菜（東神楽）２６秒９７＝大会新②藤原樹（東神楽）③石塚希歩（ふらのジュニア陸上クラブ）▽８００㍍ ①斉藤由和（ＴＲＣ）②村田杏奈（上富良野）③松永莉々（上富良野）▽１５００㍍ ①斉藤由和（ＴＲＣ）②西尾奈津（上富良野）③中富咲葉（愛別）▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）１５秒７３＝大会新②岡本果純（ふらのジュニア陸上クラブ）③熊川紗央里（ふらのジュニア陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①東神楽②ふらのジュニア陸上クラブ③上富良野▽走り高跳び ①鈴木杏月（ふらのジュニア陸上クラブ）▽走り幅跳び ①笠間悠愛（龍谷ＡＣ）②熱海千里（愛別）③小西穂実（富良野東）▽砲丸投げ ①小山内くるみ（東神楽）▽４種競技 ①石黒慧（ふらのジュニア陸上クラブ）１７２０点＝大会新②小山芽唯（東神楽）