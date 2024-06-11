　【男子】▽１００㍍　①熊谷凌央（旭川ＡＣ）②生野凌久（旭川ＡＣ）③白梅誠也（永山）▽２００㍍　①熊谷凌央（旭川ＡＣ）②久場優心（広陵）③上堀倖椰（緑が丘）▽４００㍍　①國井空大（緑が丘）②大下雄大（東鷹栖）③朝日輔久（緑が丘）▽８００㍍　①高村瞬（旭川ＡＣ）②高橋昌大（神居東）③北山蒼弥（光陽）▽１５００㍍　①泉圭輔（神居東）②江口尊琉（神居東）③村上蒼空（緑が丘）▽３０００㍍　①泉圭輔（神居東）②江口尊琉（神居東）③田代奏太（東明）▽１１０㍍障害　①中村璃玖（旭川ＡＣ）②松崎祐斗（東鷹栖）③村上雄琉（神居東）▽４００㍍リレー　①旭川ＡＣ②永山③緑が丘▽走り高跳び　①安田一晴（旭川ＡＣ）②西尾柊哉（東鷹栖）②齋藤春磨（広陵）▽棒高跳び　①吉村武翔（広陵）②本多伸（広陵）▽走り幅跳び　①並河創太（神居東）②伊藤来弥（旭川ＡＣ）③竹澤怜央（緑が丘）▽砲丸投げ　①平間礼斗（東鷹栖）②寺山響（旭川ＡＣ）③上島彗那（東鷹栖）▽４種競技　①齋藤春磨（広陵）
　【女子】▽１００㍍　①坂口仁心（神居東）②山崎姫愛（龍谷ＡＣ）③山崎純佳（緑が丘）▽２００㍍　①牧野一葉（旭川ＡＣ）②山崎姫愛（龍谷ＡＣ）③江川響（緑が丘）▽８００㍍　①長谷部りあな（神居東）②越野みな（神居東）③阿部莉子（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍　①羽田胡桃（愛宕）②長谷部りあな（神居東）③阿部莉子（龍谷ＡＣ）▽１００㍍障害　①坂口仁心（神居東）②三好叶夢（永山）③木村小都子（永山）▽４００㍍リレー　①緑が丘②旭川ＡＣ③神居東▽走り高跳び　①佐伯恵芽（緑が丘）②山崎純佳（緑が丘）③山下華穂（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び　①石田迦子（龍谷ＡＣ）②三好叶夢（永山）③竹内美羽（旭川ＡＣ）▽砲丸投げ　①丹羽咲空（東鷹栖）②鳥井悠杏（東鷹栖）③山中生吹（旭川ＡＣ）▽４種競技　①木村小都子（永山）