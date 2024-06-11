【男子】今井陽貴（ポラリステニスチーム）、井上慧泉（ＭＩＴＣ）、加藤大登（旭北）、佐藤結斗（旭西）、遠山幹太（旭西）、今井朝陽（ポラリステニスチーム）

【女子】平沼莉央（宮の森ＳＣ旭川）、佐藤結梨（旭永嶺）、並木わかな（旭永嶺）、塚田栞那（旭西）、福沢万愛（旭永嶺）、斉藤好花（ポラリステニスチーム）