▽１回戦 ニューヤンキース４―３旭川信用金庫▽２回戦 旭川市消防署野球部６―２ニューヤンキース、シャネルズ 不戦勝 旭川教員野球クラブ、旭川赤十字病院７―０上川町役場、旭川市役所８―１旭川クラブ、ツルハ旭川１１―０シャネルズ４０、比布町役場８―４ブレイクホーキンス、ＪＡあさひかわ７―４ドリームナイン旭川、旭川ガス４―１旭川消防クラブ▽３回戦 旭川市消防署野球部２―０シャネルズ、旭川市役所９―１旭川赤十字病院、ツルハ旭川４―２比布町役場、ＪＡあさひかわ３―０旭川ガス▽準決勝 旭川市消防署野球部６―２旭川市役所、ＪＡあさひかわ５―２ルルハ旭川