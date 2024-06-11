▽準決勝 永山南３―２中央・東光、六合・啓北１１―０明星▽決勝 六合・啓北１０―１永山南◇個人賞▽最優秀選手賞 吉田晴翔（六合）▽優秀選手賞 吉川琉唯（啓北）、金子大翔（永山南）▽敢闘賞 小林晴人（中央）、山田廉也（明星）