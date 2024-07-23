【男子】▽一般 ①大西敏彦・十河翔太（スウィング！スウィング！・あーる３０）②石浦・寺林（Ｔ・Ｐジョイ）③丹野・沢田（あんこぼーる・日本製紙）③沢田・大谷（宮の森ＳＣ）▽４５歳以上 ①下崎進・氏家崇志（テニス・ラボ・あーる３０）②篠川・小林（スウィング！スウィング！）③二瓶・白戸（ワンピース・Ｆｅａｉｎ）③今田・森（あ―る３０）

【女子】▽一般 ①上村素敵・高沢真里奈（宮の森ＳＣ）②寺林・細野（ゼブラ）▽４５歳以上 ①加藤綾・長橋美喜（ＤＺＴＢＮ・ＴＰジョイ）②臼木・小野（カムイの盛・モカ）③吉川・今田（カムイの盛・モカ）③高倉・菅原（モカ・風のガーデン）