　▽Ａ級　旭川インディアンス８―１ＪＡたいせつ、旭川コンバット９―８北斗星、ランカー　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ、まるせんゲーリック８―５スラッカーズ
　▽Ｂ級　プッシーキャッツ９―１旭川ＧＴＯ、ジョーカー６―５スコーピオン、常夏ワイルドシュリンプス　不戦勝　旭川トヨペット、ＪＲ旭川運転所７―５須田製版旭川支社、旭川ブルーインパルス１２―５旭川レインディアーズ、アレックス８―５アブレイズ
　▽Ｃ級　金田自動車９―７石田兼松八興建設、まるせんゲーリックＯＢ会６―３モークス、あぶさんず　不戦勝　ビートルズ、コンバットクラブ１３―２ヒート、ジャポン９―８ヨッチーズ、９２イヤーズ８―２ゴールデンボールズ