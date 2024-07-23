▽Ａ級 旭川インディアンス８―１ＪＡたいせつ、旭川コンバット９―８北斗星、ランカー 不戦勝 ダイヤモンドプレイヤーズ、まるせんゲーリック８―５スラッカーズ

▽Ｂ級 プッシーキャッツ９―１旭川ＧＴＯ、ジョーカー６―５スコーピオン、常夏ワイルドシュリンプス 不戦勝 旭川トヨペット、ＪＲ旭川運転所７―５須田製版旭川支社、旭川ブルーインパルス１２―５旭川レインディアーズ、アレックス８―５アブレイズ

▽Ｃ級 金田自動車９―７石田兼松八興建設、まるせんゲーリックＯＢ会６―３モークス、あぶさんず 不戦勝 ビートルズ、コンバットクラブ１３―２ヒート、ジャポン９―８ヨッチーズ、９２イヤーズ８―２ゴールデンボールズ