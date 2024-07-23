▽１回戦 愛別２５―１三小▽２回戦 愛別９―１緑が丘、忠和７―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東聖１５―０大有、愛宕東３２―３神居、砂川１６―６春光、東川大雪１１―３永山南、剣淵・和寒合同１０―６新富・永山中央合同、豊岡・東旭川合同１０―１東五条、千代田 不戦勝 東町、西御料地１５―１比布・上川大雪合同、神楽９―０旭稜、名寄北翔７―６末広北・近一合同、永山西１０―０当麻、共栄７―４啓明、美瑛１６―９春光台、東光１０―２末広・近文合同▽３回戦 忠和１２―２愛別、東聖６―５愛宕東、東川大雪９―２砂川、豊岡・東旭川合同９―２剣淵・和寒合同、千代田１１―６西御料地、名寄北翔９―６神楽、共栄９―７永山西、東光１８―９美瑛▽準々決勝 東聖１９―４忠和、豊岡・東旭川合同７―６東川大雪、名寄北翔１９―２千代田、東光１５―１共栄
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2024/07/23
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