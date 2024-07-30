【男子】▽Ａ ①高橋・粟田（エレッズ旭川）②中村・安曇（旭東）③西野・尾野（旭川中）③吉田・中山（旭実）▽Ｂ ①坂田・岡本（旭川中・中央中）②西島・赤松（中央中）③松倉・上村（広陵中）③岩渕・小沢（エレッズ旭川）

【女子】▽Ａ ①塚本・造田（エレッズ旭川）②大野・大野（旭永嶺・旭南）③門井・清杉（旭北）③下野・但木（旭北）▽Ｂ ①清水・但木（ＴＮＴ卓球ラボ）②小野・伊藤（エレッズ旭川）③門脇・嶋沢（緑が丘中）③横倉・竹口（緑が丘中）