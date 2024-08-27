【男子】▽１回戦 北星４７―４４永山南、永山８２―５１明星、上富良野５９―４０神楽、北門５５―３６富良野東、東明７４―３４中富良野、中央５８―４５東神楽、東陽５８―４１鷹栖、神居東６６―２０光陽▽２回戦 緑が丘７２―４７北星、永山６０―３０東光、富良野西７８―５３上富良野、広陵４７―３２北門、愛宕７６―３８東明、忠和８６―４０中央、美瑛６２―４２東陽、当麻・比布中央６４―３８神居東▽３回戦 緑が丘７３―４７永山、広陵６４―４７富良野西、愛宕８４―４８忠和、当麻・比布中央７１―３９美瑛▽準決勝 緑が丘６４―４４広陵、当麻・比布中央６１―４６愛宕

【女子】▽１回戦 永山８５―１８東川、啓北・北星３５―３３中富良野、東神楽５５―３９北門、東明４０―３５広陵、東光５７―３１鷹栖▽２回戦 当麻・比布中央７３―３９永山、美瑛・富良野西・富良野東１０２―１４神楽、緑が丘７７―２１啓北・北星、愛宕４３―３８東神楽、上富良野４６―３３東明、六合４９―３４中央、東陽６１―２１神居東、忠和６７―３５東光▽３回戦 当麻・比布中央７１―３５美瑛・富良野西・富良野東、緑が丘５６―３８愛宕、上富良野５４―３８六合、忠和５９―３２東陽▽準決勝 当麻・比布中央６５―３０緑が丘、上富良野６９―３９忠和