　北星０―０明星、六合１―０緑が丘２ｎｄ、たかとんび１―１永山・永山南、中富良野４―３留萌港南、増毛７―１アインスＵ１３、広陵５―１羽幌、ＳＳＳＣ１―０神居東・忠和、名寄ＳＣ６―０アインスレーヴェ、ＡＴＴ５―１六合、神楽２―０緑が丘２ｎｄ、東明３―１富良野合同、ＡＴＴ４―１たかとんび、北星２―１神楽、ビアンコネロＲｕｇ７―０緑が丘２ｎｄ、東川３―１春光台、旭教大付属５―１アインスＵ１３、中富良野２―２増毛、ＳＳＳＣ４―０富良野、名寄ＳＣ４―２羽幌、レーヴェ６―０東明、永山・永山南１２―０六合