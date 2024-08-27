　トラウムＶ２　６―０緑が丘、コンサドーレ旭川２ｎｄ４―１北門、ビアンコネロＦＣ１７―０稚内南、上富良野４―１アインス、コンサドーレ旭川２ｎｄ１０―０稚内南、コンサドーレ旭川２ｎｄ４―２上富良野、ビアンコネロＦＣ６―０緑が丘、トラウムビータ２ｎｄ６―０北門