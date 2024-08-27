　◇決勝トーメントＡブロック▽１回戦　陵雲０―０（ＰＫ５―４）留萌、末広北４―１アストロ、グリンベアボーイズＡ３―０東川、ビータ２―１愛宕▽準決勝　末広北４―０陵雲、グリンベアボーイズＡ３―０ビータ▽決勝　グリンベアボーイズＡ１―０末広北
　◇決勝トーメントＢブロック▽１回戦　コンサドーレ東川５―０フォルゴレ、トロンコ３―１永山南、リベルタ２―０上富良野、ビアンコネロＦＣ２―０ウイングス▽準決勝　コンサドーレ東川２―０トロンコ、ビアンコネロＦＣ２―０リベルタ▽決勝　コンサドーレ東川４―０ビアンコネロＦＣ