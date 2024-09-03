【男子】▽準決勝 緑が丘６４―４４広陵、当麻・比布中央６１―４６愛宕▽決勝 緑が丘５６―５５当麻・比布中央▽最優秀選手賞 中川龍飛（緑が丘）

【女子】▽準決勝 当麻・比布中央６５―３０緑が丘、上富良野６９―３９忠和▽決勝 当麻・比布中央６２―３９上富良野▽最優秀選手賞 大仙桃（当麻・比布中央）