【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 陵雲５０―２９愛宕、富良野３９―３６愛宕東、西御料地７９―２７永山南、緑が丘５９―４０永山▽準決勝 陵雲４４―３４富良野、西御料地５６―４６緑が丘▽決勝 陵雲３８―３５西御料地▽優秀選手賞 菊田柊真（陵雲）
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 千代田５５―３４当麻、忠和５３―３２陵雲、上富良野３５―２２神居東、永山３８―２７東神楽▽準決勝 忠和４８―３８千代田、上富良野４３―２９永山▽決勝 上富良野４５―４３忠和▽優秀選手賞 加藤芽愛梨（上富良野）
男子緑が丘、女子当麻・比布中央が優勝
◆ミニバスケットボール 第３回こばと杯争奪大会兼第４６回旭川地区夏期大会（８月３１日、９月１日・当麻スポーツセンター）
2024/09/03
【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 陵雲５０―２９愛宕、富良野３９―３６愛宕東、西御料地７９―２７永山南、緑が丘５９―４０永山▽準決勝 陵雲４４―３４富良野、西御料地５６―４６緑が丘▽決勝 陵雲３８―３５西御料地▽優秀選手賞 菊田柊真（陵雲）
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