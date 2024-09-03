　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　陵雲５０―２９愛宕、富良野３９―３６愛宕東、西御料地７９―２７永山南、緑が丘５９―４０永山▽準決勝　陵雲４４―３４富良野、西御料地５６―４６緑が丘▽決勝　陵雲３８―３５西御料地▽優秀選手賞　菊田柊真（陵雲）
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　千代田５５―３４当麻、忠和５３―３２陵雲、上富良野３５―２２神居東、永山３８―２７東神楽▽準決勝　忠和４８―３８千代田、上富良野４３―２９永山▽決勝　上富良野４５―４３忠和▽優秀選手賞　加藤芽愛梨（上富良野）
男子緑が丘、女子当麻・比布中央が優勝