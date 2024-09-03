　【男子】▽Ａ級　①石浦晃久・高橋侑介②金塚・山口▽Ｂ級　①浅川昇・清水祐輔②苅田・山岸▽Ｃ級　①井村政樹・牛草博之②菅原・定永
　【女子】▽Ａ級　①吉川しのぶ・森春代②松浦・松山▽Ｂ級　①川里美由紀・浜辺奈緒②藤崎・松橋▽Ｃ級　①菊地直美・佐藤忍②田辺・島田