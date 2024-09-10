【男子】◇団体▽１回戦 旭永嶺５―０富良野・富良野緑峰、旭南４―１旭東、旭西４―１旭北、旭龍谷４―１旭明成▽準決勝 旭永嶺３―０旭南、旭龍谷３―０旭西▽決勝 旭永嶺３―１旭龍谷◇ダブルス ①浪岡泰雅・佐竹良太（旭永嶺）②今井・中村（旭龍谷）③三浦・浅野（旭南）③木村・小山（旭南）◇シングルス ①今井陽貴（旭龍谷）②浪岡（旭永嶺）③佐竹（旭永嶺）③稲垣（旭西）
【女子】◇団体▽１回戦 旭西３―２旭北、富良野５―０富良野緑峰、旭南５―０留萌▽準決勝 旭永嶺５―０旭西、旭南３―１富良野▽決勝 旭永嶺３―０旭南⑤旭北⑥留萌⑦富良野緑峰◇ダブルス ①佐藤結梨・武市二胡（旭永嶺）②平沼・山本（旭東）③福沢・並木（旭永嶺）③塚田・岡崎（旭西）◇シングルス ①佐藤結梨（旭永嶺）②平沼（旭東）③岡田（旭南）③武市（旭永嶺）
◆テニス 第４６回北海道高校秋季大会旭川支部予選（８月２５、２６日、９月１日・忠和コート）
2024/09/10
【男子】◇団体▽１回戦 旭永嶺５―０富良野・富良野緑峰、旭南４―１旭東、旭西４―１旭北、旭龍谷４―１旭明成▽準決勝 旭永嶺３―０旭南、旭龍谷３―０旭西▽決勝 旭永嶺３―１旭龍谷◇ダブルス ①浪岡泰雅・佐竹良太（旭永嶺）②今井・中村（旭龍谷）③三浦・浅野（旭南）③木村・小山（旭南）◇シングルス ①今井陽貴（旭龍谷）②浪岡（旭永嶺）③佐竹（旭永嶺）③稲垣（旭西）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆朝野球 おはよう下期大会（３、５日・花咲グラウンド）
- ◆軟式野球 新日本スポーツ連盟第５８回全国大会北海道大会（１日・ぴっぷ球場）
- ◆軟式野球 市民体育大会（７、８日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 母と子のチャレンジベースボール（８日・当麻町営球場ほか）
- ◆軟式野球 旭川市中学校新人大会（７、８日・東明中グラウンドほか）
- ◆サッカー 第１６回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３１回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（８月３１日、９月１日・忠和公園多目的広場ほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（８月３１日、９月１日・東光公園球技場ほか）
- ◆陸上競技 第７９回道北選手権大会（８日・花咲陸上競技場）
- ◆ソフトテニス 第５０回ルーセント杯中学選手権大会（７日・花咲コート）
- ◆テニス 第４６回北海道高校秋季大会旭川支部予選（８月２５、２６日、９月１日・忠和コート）
- ◆テニス 旭川秋季加盟団体対抗大会（８日・花咲コート）
- ◆バレーボール イエスタ杯北海道小学生大会旭川地区予選（７日・比布町体育館）
- ◆バレーボール ゝ月庵杯クラブ６人制大会（８日・東川小体育館ほか）
- ◆卓球 第３０回旭川オープン小学生・レディース大会（７日・大成市民センター体育館）
- ◆弓道 第６０回旭川地区選手権大会兼第２１回皇后杯受賞記念佐竹杯争奪大会（１日・市弓道場誠心館）