　【男子】◇団体▽１回戦　旭永嶺５―０富良野・富良野緑峰、旭南４―１旭東、旭西４―１旭北、旭龍谷４―１旭明成▽準決勝　旭永嶺３―０旭南、旭龍谷３―０旭西▽決勝　旭永嶺３―１旭龍谷◇ダブルス　①浪岡泰雅・佐竹良太（旭永嶺）②今井・中村（旭龍谷）③三浦・浅野（旭南）③木村・小山（旭南）◇シングルス　①今井陽貴（旭龍谷）②浪岡（旭永嶺）③佐竹（旭永嶺）③稲垣（旭西）
　【女子】◇団体▽１回戦　旭西３―２旭北、富良野５―０富良野緑峰、旭南５―０留萌▽準決勝　旭永嶺５―０旭西、旭南３―１富良野▽決勝　旭永嶺３―０旭南⑤旭北⑥留萌⑦富良野緑峰◇ダブルス　①佐藤結梨・武市二胡（旭永嶺）②平沼・山本（旭東）③福沢・並木（旭永嶺）③塚田・岡崎（旭西）◇シングルス　①佐藤結梨（旭永嶺）②平沼（旭東）③岡田（旭南）③武市（旭永嶺）