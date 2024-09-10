　【男子】▽準々決勝　山口・河田（旭川）３―２南・浮橋（広陵）、山本・工藤（旭教大付属）３―０松田・今井（神楽）、山崎航・田呂（永山）３―０大熊・松本（旭教大付属）、細川・堀（広陵）　棄権　住本・松本（東光）▽準決勝　山本・工藤３―２山口・河田、細川・堀３―１山崎航・田呂▽決勝　細川・堀３―１山本・工藤
　【女子】▽準々決勝　三浦・來正（旭川）３―１竹村・兼平（神居）、円山・近田（明星）３―１小菅生・村田（光陽）、松田・齋藤（旭教大付属）３―０目黒・大八木（広陵）、木脇・中川（東明）３―０富田・中田（神楽）▽準決勝　三浦・來正３―１円山・近田、松田・齋藤３―１木脇・中川▽決勝　三浦・來正３―０松田・齋藤