◇Ａブロック ウイングス２―０東栄、東栄２―０あいべつ、ほくと２―０あいべつ、ほくと２―０永南、北門２―０永南、北門１―１えぞ松、えぞ松２―０ウイングス

◇Ｂブロック 啓南２―０永山若妻会、永山若妻会１―１東光メイツ、東光メイツ２―０うすばきちょう、東神楽２―０うすばきちょう、千代田２―０東神楽、ひがしかわ２―０千代田、ひがしかわ１―１啓南

◇Ｃブロック ＥＡＳＴ倶楽部２―０西御料、西御料２―０きまま、旭川ひがし２―０きまま、忠和２―０旭川ひがし、忠和２―０ＥＡＳＴ倶楽部

◇Ｄブロック 旭川みなみ２―０わかば、わかば２―０きずな、せせらぎ２―０きずな、旭川大雪２―０せせらぎ、旭川大雪２―０旭川みなみ