　【男子】▽１回戦　旭藤星６６―３９旭農、旭実８５―４０富良野、旭西１０１―４８旭南、旭永嶺７１―６８旭北▽２回戦　旭志峯１０３―５３旭藤星、旭実５８―４９旭東、旭明成７７―６３旭西、旭工１１９―３１旭永嶺▽リーグ戦　旭志峯９８―５０旭実、旭工１０９―４６旭明成、旭志峯７６―５８旭明成、旭工１０６―２７旭実、旭志峯７７―６３旭工、旭明成７３―５４旭実▽順位　①旭志峯３勝②旭工２勝１敗③旭明成１勝２敗③旭実３敗▽最優秀選手　大宮海斗（旭志峯）
　【女子】▽１回戦　旭西５５―５０旭北、旭実８０―６１旭商▽２回戦　旭藤星１４１―１７旭西、旭南８３―３９富良野、旭龍谷１０６―３０旭東、旭明成１１９―４６旭実▽リーグ戦　旭藤星１０７―１６旭南、旭明成７０―５０旭龍谷、旭藤星５９―３９旭龍谷、旭明成８２―４６旭南、旭藤星６９―６６旭明成、旭龍谷７６―３７旭南▽順位　①旭藤星３勝②旭明成２勝１敗③旭龍谷１勝２敗③旭南３敗▽最優秀選手　宮崎華恋（旭藤星）