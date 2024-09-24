【男子】▽１回戦 旭藤星６６―３９旭農、旭実８５―４０富良野、旭西１０１―４８旭南、旭永嶺７１―６８旭北▽２回戦 旭志峯１０３―５３旭藤星、旭実５８―４９旭東、旭明成７７―６３旭西、旭工１１９―３１旭永嶺▽リーグ戦 旭志峯９８―５０旭実、旭工１０９―４６旭明成、旭志峯７６―５８旭明成、旭工１０６―２７旭実、旭志峯７７―６３旭工、旭明成７３―５４旭実▽順位 ①旭志峯３勝②旭工２勝１敗③旭明成１勝２敗③旭実３敗▽最優秀選手 大宮海斗（旭志峯）
【女子】▽１回戦 旭西５５―５０旭北、旭実８０―６１旭商▽２回戦 旭藤星１４１―１７旭西、旭南８３―３９富良野、旭龍谷１０６―３０旭東、旭明成１１９―４６旭実▽リーグ戦 旭藤星１０７―１６旭南、旭明成７０―５０旭龍谷、旭藤星５９―３９旭龍谷、旭明成８２―４６旭南、旭藤星６９―６６旭明成、旭龍谷７６―３７旭南▽順位 ①旭藤星３勝②旭明成２勝１敗③旭龍谷１勝２敗③旭南３敗▽最優秀選手 宮崎華恋（旭藤星）
◆バスケットボール 北海道高校選手権大会旭川地区予選会（１４～１６日・旭実高体育館）
2024/09/24
【男子】▽１回戦 旭藤星６６―３９旭農、旭実８５―４０富良野、旭西１０１―４８旭南、旭永嶺７１―６８旭北▽２回戦 旭志峯１０３―５３旭藤星、旭実５８―４９旭東、旭明成７７―６３旭西、旭工１１９―３１旭永嶺▽リーグ戦 旭志峯９８―５０旭実、旭工１０９―４６旭明成、旭志峯７６―５８旭明成、旭工１０６―２７旭実、旭志峯７７―６３旭工、旭明成７３―５４旭実▽順位 ①旭志峯３勝②旭工２勝１敗③旭明成１勝２敗③旭実３敗▽最優秀選手 大宮海斗（旭志峯）
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