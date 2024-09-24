【男子】◇ダブルス▽１部 ①住吉鉄平・水谷純稀（旭実）②小野・高柳（旭龍谷）③小林 ・山崎（旭北）④阿部・清尾（旭実）⑤豊嶋・栗本（旭商）⑥本瀬・池沢（旭龍谷）⑦丸田・大宮（旭龍谷）⑧花田・菊地（旭龍谷）▽２部 ①上居龍生・坂本紘士朗（東川） ②葛西・伊藤（旭農）③上島・鵜野（旭西）③近藤・高橋（旭永嶺）

◇シングルス▽１部 ①住吉鉄平（旭実）②阿部（旭実）③清尾（旭実）④水谷（旭実）⑤小林（旭北）⑥小野（旭龍谷）⑦豊嶋（旭商）⑧髙田（旭南）▽２部 ①伊藤楽 （旭農）②三嶋（旭西）③上居（東川）③近藤（旭永嶺）▽３部 ①今井蒼之助（旭西）②加賀山（留萌）③久保（旭西）③小長根（留萌）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①下田夢香・宮崎苑嘉（旭商）②中浜・谷口（旭実）③本田 ・星（旭龍谷）④伊藤・阿部（旭商）⑤杉野・鈴木（旭実）⑥前田・二階堂（旭商）⑦瀬藤・樋口 （旭商）⑧菅野・杉原（旭商）▽２部 ①赤坂叶羽・菅原七美（旭龍谷）②山田・村本（旭北）③淡嶋・白瀬（旭藤星）③鈴木・大竹（旭南）

◇シングルス▽１部 ①下田夢香（旭商）②鈴木（旭実）③藤川（旭商）④三島（旭商）⑤中村（旭商）⑥谷口（旭実）⑦杉原 （旭商）⑧清原（旭龍谷）▽２部 ①菅原七美（旭龍谷）②川崎（富良野）③小林（旭藤星）③伊藤（旭永嶺）▽３部 ①田中朝陽（留萌）②伊藤（富良野）③福士（旭藤星）③古田（旭西）