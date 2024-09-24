　◇決勝トーナメント▽１回戦　ビータ４―３リベルタ、ビアンコネロＦＣ５―０神居東、陵雲Ｙ２―１ＨＢ、道北ＦＣ２―１ＨＧ▽準決勝　ビアンコネロＦＣ２―１ビータ、道北ＦＣ１―０陵雲Ｙ▽決勝　ビアンコネロＦＣ２―１道北ＦＣ