　◇１部▽１３節　旭龍谷１０―０旭北、旭南２―１旭東、旭実Ｃ９―０旭明成、ビータＢ４―０旭志峯
　◇２部▽１３節　稚内大谷４―１旭西、旭実Ｄ６―０旭永嶺、旭商６―１旭南Ｂ、旭龍谷Ｂ３―２留萌
　◇３部▽１０節　枝幸・名寄３―１稚内