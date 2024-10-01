　【男子】▽１回戦　旭東３―１東川、旭南３―０旭農、旭商３―０留萌、旭工３―２旭西、旭永嶺３―０旭藤星▽２回戦　旭実３―０旭東、旭商３―０旭南、旭北３―１旭工、旭龍谷３―０旭永嶺▽準決勝　旭実３―０旭商、旭龍谷３―１旭北▽決勝　旭実３―１旭龍谷▽３位決定戦　旭北３―０旭商▽５位決定戦　旭工３―０旭東
　【女子】▽１回戦　旭南３―０旭農、旭永嶺３―１旭藤星、富良野３―０留萌、旭北３―０旭西▽２回戦　旭商３―０旭南、旭東３―０旭永嶺、旭龍谷３―０富良野、旭実３―０旭北▽準決勝　旭商３―０旭東、旭実３―０旭龍谷▽決勝　旭実３―１旭商▽３位決定戦　旭龍谷３―０旭東▽５位決定戦　旭南３―０旭永嶺