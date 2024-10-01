【男子】▽ダブルス ①高畠・相馬瑠（ネクサス）②吉田・相馬獅（ネクサス）③森・清水（忠和）③川村・園田（東鷹栖）⑤西畑・蒔田（東神楽）⑤伊藤・菊池（忠和）⑤久慈・渡部（東光）⑤石田・出口（鷹栖）▽シングルス ①高畠（ネクサス）②清水（忠和）③森（忠和）④吉田（ネクサス）⑤西畑（東神楽）⑤山中（ネクサス）⑤相馬獅（ネクサス）⑤相馬瑠（ネクサス）

【女子】▽ダブルス ①日置・宮崎（ネクサス）②水谷・神野（春光台）③川越・小笠原（ネクサス）③谷口・石川（春光台）⑤田川・太田（広陵）⑤堰八・和田（ネクサス）⑤三牧・由藤（東明）⑤佐藤・伊藤（忠和）▽シングルス ①水谷（春光台）②近藤（北門）③佐藤心（東神楽）④神野（春光台）⑤竹澤（広陵）⑤宮崎（ネクサス）⑤日置（ネクサス）⑤和田（ネクサス）