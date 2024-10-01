　【男子】▽中学生　①ゴルゴＡＣ②愉快な狂人③旭川ＡＣ―Ａ④旭川ＡＣ―Ｂ▽一般　①剣淵・鷹栖高②旭川陸上クラブ③９９９ＡＣ旭川―Ｏ④９９９ＡＣ旭川―Ｙ
　【女子】▽小学生　①旭川ＡＣ▽中学生　①旭川ＡＣ