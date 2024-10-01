【男子】▽中学生 ①ゴルゴＡＣ②愉快な狂人③旭川ＡＣ―Ａ④旭川ＡＣ―Ｂ▽一般 ①剣淵・鷹栖高②旭川陸上クラブ③９９９ＡＣ旭川―Ｏ④９９９ＡＣ旭川―Ｙ
【女子】▽小学生 ①旭川ＡＣ▽中学生 ①旭川ＡＣ
◆陸上 第２７回石狩川駅伝競走大会（石狩川河川敷花咲大橋発着コース）
2024/10/01
【男子】▽中学生 ①ゴルゴＡＣ②愉快な狂人③旭川ＡＣ―Ａ④旭川ＡＣ―Ｂ▽一般 ①剣淵・鷹栖高②旭川陸上クラブ③９９９ＡＣ旭川―Ｏ④９９９ＡＣ旭川―Ｙ
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