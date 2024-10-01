　【男子】◇決勝リーグ　旭実３―０旭明成、旭実３―０旭西、旭実２―１旭東、旭西３―０旭明成、旭東３―０旭明成、旭東３―０旭西▽順位　①旭実３勝②旭東２勝１敗③旭西１勝２敗④旭明成３敗
　【女子】◇決勝リーグ　旭実２―１旭東、旭実２―１旭明成、旭実３―０旭北、旭明成２―１旭東、旭明成２―１旭北▽順位　①旭実３勝②旭明成２勝１敗③旭北１勝２敗④旭東３敗