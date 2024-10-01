　【男子】▽準々決勝　大熊・松本（旭教大付属）３―１細川・堀（広陵）、山口・河田（旭川）３―１住本・松友（東光）、山崎航・田呂（永山）３―２前田・栗根（旭教大付属）、山本・工藤（旭教大付属）３―１南・浮橋（広陵）▽準決勝　大熊・松本３―２山口・河田、山本・工藤３―２山崎航・田呂▽決勝　大熊・松本３―１山本・工藤
　【女子】▽準々決勝　三浦・來正（旭川）３―１廣田・松山（明星）、樋口・松永（永山南）３―１竹村・兼平（神居）、岡田・紀伊國（永山南）３―１目黒・大八木（広陵）、松田・齋藤（旭教大付属）３―２相茶・國見（東明）▽準決勝　三浦・來正３―０樋口・松永、松田・齋藤３―２岡田・紀伊國▽決勝　三浦・來正３―２松田・齋藤