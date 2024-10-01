▽４年生以下 ①杉村環奈・石川穂（富良野ジュニア）②辻村・高橋（東五条・永山西）③③山本・高橋（旭教大付属・向陵）▽５・６年生 ①吉田尚央・松田灯和（神楽）②郷田・小川（緑新・神楽）③越智・荻野（大有・神居東）③杉村・岡本（富良野ジュニア）