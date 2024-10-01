　…学童の部…
　▽１回戦　名寄南クラブ野球少年団７―２末広北・近一合同野球少年団▽準決勝　名寄南クラブ野球少年団３―０天塩タイガース、上富良野ジャガーズ１１―０猿払チャンプスジュニア▽決勝　名寄南クラブ野球少年団３―０上富良野ジャガーズ
　…一般…
　▽１回戦　留萌市役所野球部７―０ステルス▽準決勝　９２イヤーズ２―１留萌市役所野球部、名寄市立大８―５富良野ファンキーズ▽決勝　９２イヤーズ６―４名寄市立大