【男子】◇シングルス▽５９歳以下 ①藤川知也（千歳ジャスティス）②本吉（江別卓正会）▽６０～６９歳 渡部之伸（札幌前田クラブ）②鯵岡（岩見沢アスティーダ）▽７０～７４歳 下田真之（札幌星球会）②森田（留萌Ｇ＆Ｂクラブ）▽７５歳以上 ①吉田留夫（札幌苗卓会）②本吉（江別卓正会）

◇ダブルス▽１１９歳以下 ①本吉淳・鈴木和彦（江別卓正会・札幌健卓会）②牧野・藤川（石狩クラブ・千歳ジャスティス）▽１２０～１２９歳 ①窪田邦彦・相沢裕二（旭川ウィナーズ）②白神・五十嵐（札幌厚友会・江別サンダース）▽１３０～１３９歳 ①小田央朗・福士秀人（北見ひつじ）②佐藤・桑田（江別サンダース・札幌セントラル）▽１４０～１４９歳 ①吉田留夫・下田真之（札幌苗卓会・札幌星球会）②森田・土田（留萌Ｇ＆Ｂクラブ・ルモイＬａｂ）▽１５０歳以上 ①笹川幸八・熊田進（江別野幌クラブ・札幌卓友会）②大西晃・大西雅（旭川ナガオＳＣ・ＴＣけんぶち）

【女子】◇シングルス▽５９歳以下 ①安田美香（札幌ニッタククラブ）②下條（旭川陵雲クラブ）▽６０～６４歳 ①川崎弘美（富良野ＳＣ）②近（札幌セントラル）▽６５～６９歳 ①岡田京子（札幌ビタミンフォーユー）②西森（旭川卓翔クラブ）▽７０～７４歳 ①先名千晶（函館函ラジ８）②浮須（札幌厚友会）▽７５歳以上 ①清水則子（江別サンダース）②樋口（江別サンダース）▽８０歳以上 ①井上幸恵（札幌ライラック）

◇ダブルス▽１１９歳以下 ①川崎弘美・安田美香（富良野ＳＣ・札幌ニッタククラブ）②酒元・下條（札幌行け！林家卓球部・旭川陵雲クラブ）▽１２０～１２９歳 ①金田佳代・伊藤すみえ（旭川ウィナーズ・旭川フリーダム）②坂本・元嶋（旭川花咲クラブ・札幌中央クラブ）▽１３０～１３９歳 ①先名千晶・阿部弘子（函館函ラジ８）②小川・倉内（江別サンダース）▽１４０～１４９歳 ①松田恵子・荒谷啓子（函館卓翔会・函館卓栄会）②浮須・水沢（札幌厚友会・函館卓翔会）▽１５０歳以上 ①樋口恵美子・清水則子（江別サンダース）②伊藤・田中（釧路アスピア・旭川アスピア）

【男女混合】◇ダブルス▽１１９歳以下 ①村上冬樹・中川郁美（旭川陵雲クラブ・札幌Ｐｉｎｇ―Ｔ）②鈴木・安田（札幌健卓会・札幌ニッタククラブ）▽１２０～１２９歳 ①三並博貴・岡田京子（旭川アスタリスク・札幌ビタミン）②元嶋・坂本（札幌前田クラブ・旭川花咲クラブ）▽１３０～１３９歳 ①吉田留夫・川崎弘美（札幌苗卓会・富良野ＳＣ）②山崎・小川（江別サンダース）▽１４０～１４９歳 ①白神憲明・大和田久美子（札幌厚友会・札幌北斗クラブ）②五十嵐・清水（江別サンダース）▽１５０歳以上 ①大西晃・岡本和子（旭川ナガオＳＣ・札幌北斗クラブ）②加藤・河上（旭川陵雲クラブ・函館卓栄会）