　【男子】▽１回戦　旭南８３―４５富良野、旭永嶺６５―４９留萌、旭明成８１―７２旭実、旭工９６―４６旭東、旭北８３―４１旭農、旭西７３―４７旭藤星▽２回戦　旭龍谷１３５―４２旭南、旭明成９５―６７旭永嶺、旭工１３８―４３旭北、旭志峯８２―４４旭西▽準決勝　旭龍谷１０４―５５旭明成、旭工８１―６１旭志峯▽決勝　旭龍谷７３―５９旭工▽３位決定戦　旭志峯７３―５７旭明成▽最優秀選手賞　大塚瑛太（旭龍谷）
　【女子】▽１回戦　旭東５３―３６旭西、留萌８５―５１富良野、旭商９２―４３羽幌、旭実５６―５４旭北▽２回戦　旭藤星１１４―２５旭東、旭南８３―３０留萌、旭龍谷７３―５４旭商、旭明成８２―４４旭実▽準決勝　旭藤星８５―３５旭南、旭明成７８―３５旭龍谷▽決勝　旭藤星６８―６４旭明成▽３位決定戦　旭龍谷７５―５０旭南▽最優秀選手賞　工藤怜華（旭藤星）