　【男子】◇リカーブ▽高校・一般　①高橋伸章（札幌）②阿部（千歳）③松山（北見工大）④尾倉（旭川）▽小学生　①倉知豊（札幌山鼻南）◇コンパウンド▽一般　①射場純一（旭川）②山下（千歳）③林（札幌）④村本（札幌）◇ベアボウ　①佐々木邦哲（札幌）②斉藤（旭川）③万（札幌）
　【女子】◇リカーブ▽高校・一般　①佐藤陽晴（旭北高）②会田（旭北高）③森（旭北高）④曽根（苫小牧）▽中学生　①長尾優花（旭川東陽）◇コンパウンド▽一般　①新田千絵（札幌）②本多（旭川）▽中学生　①遠田こより（札幌北陽）