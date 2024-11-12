【男子】◇リカーブ▽高校・一般 ①高橋伸章（札幌）②阿部（千歳）③松山（北見工大）④尾倉（旭川）▽小学生 ①倉知豊（札幌山鼻南）◇コンパウンド▽一般 ①射場純一（旭川）②山下（千歳）③林（札幌）④村本（札幌）◇ベアボウ ①佐々木邦哲（札幌）②斉藤（旭川）③万（札幌）
【女子】◇リカーブ▽高校・一般 ①佐藤陽晴（旭北高）②会田（旭北高）③森（旭北高）④曽根（苫小牧）▽中学生 ①長尾優花（旭川東陽）◇コンパウンド▽一般 ①新田千絵（札幌）②本多（旭川）▽中学生 ①遠田こより（札幌北陽）
◆アーチェリー 旭川室内公認記録会（４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2024/11/12
【男子】◇リカーブ▽高校・一般 ①高橋伸章（札幌）②阿部（千歳）③松山（北見工大）④尾倉（旭川）▽小学生 ①倉知豊（札幌山鼻南）◇コンパウンド▽一般 ①射場純一（旭川）②山下（千歳）③林（札幌）④村本（札幌）◇ベアボウ ①佐々木邦哲（札幌）②斉藤（旭川）③万（札幌）
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