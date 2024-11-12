【男子】◇リカーブ▽ゴールド ①阿部裕行（千歳）②松山（北見工大）③尾倉（旭川）④中村（帯広三条高）▽シルバー ①名木橋陸（帯広三条高）②杉岡（室蘭工大）③辻（札幌）④広瀬（札幌）▽ブロンズ ①佐々木玲（旭北高）②岡本（旭北高）▽中学生 ①木村宗太郎（札幌新琴似）▽小学生 ①倉知豊（札幌山鼻南）②酒井（帯広稲田）③植田（滝川第二）

◇コンパウンド▽ゴールド ①射場純一（旭川）②山下（千歳）③遠藤（帯広）④村本（札幌）▽シルバー ①林大助（札幌）②高橋（滝川）③前田（旭川）④遠田（札幌）▽オープン ①江田侑司（旭川）②小川（旭川）③谷本（滝川）

◇ベアボウ ①佐々木邦哲（札幌）②万（帯広）

【男女混合】◇リカーブ▽オープン ①河本楓向（旭北高）②会田（旭北高）③田中（旭北高）④岡部（旭北高）

【女子】◇リカーブ▽ゴールド ①曽根朋子（苫小牧）②村井（帯広三条高）▽シルバー ①佐藤陽晴（旭北高）②村井（旭北高）③岡山（旭北高）④高橋 （帯広三条高）

◇コンパウンド▽一般 ①新田千絵（札幌）▽中学生 ①遠田こより（札幌北陽）