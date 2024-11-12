【男子】▽１回戦 陵雲２０―０鷹栖、神居東４２―２６永山南、上富良野３９―３０旭川第三、富良野４９―４１永山、緑が丘６０―１３当麻、愛宕東６８―１８忠和、近文４３―４０美瑛、西御料地４６―３９西御料地▽２回戦 陵雲６０―１５神居東、富良野４１―２８上富良野、緑が丘４７―４４愛宕東、西御料地７０―２７近文▽決勝リーグ 陵雲４４―３９富良野、緑が丘３６―３１陵雲、陵雲４０―３８西御料地、緑が丘５１―４７富良野、西御料地６７―５６富良野、緑が丘３５―３５西御料地▽順位 ①緑が丘２勝１分②陵雲２勝１敗③西御料地１勝１分１敗④富良野３敗⑤愛宕東⑥上富良野⑦近文⑧神居東▽最優秀選手賞 石前琉真（緑が丘）▽優秀選手賞 菅原秀太（緑が丘）、伊藤璃音（緑が丘）、田中悠斗（陵雲）、甲賀健太郎（西御料地）、伊藤叶大（富良野）

【女子】▽１回戦 陵雲４２―２２当麻、美瑛２０―０鷹栖、東栄２４―２２愛宕東、向陵３０―２４西御料地、愛宕３１―１９近文▽２回戦 陵雲４４―４３上富良野、中富良野２０―０緑が丘、神居東５５―１６美瑛、東神楽５９―２３東栄、千代田３８―２３向陵、永山６９―１５富良野、東川６１―１７旭川ドルフィン、忠和６０―２０愛宕▽３回戦 陵雲６５―２６中富良野、神居東３８―３０東神楽、千代田６０―２８永山、忠和５０―１８東川▽決勝リーグ 陵雲３２―２２神居東、陵雲４３―３４千代田、陵雲３５―３４忠和、神居東４０―３３千代田、神居東４５―２５忠和、忠和３６―３０千代田▽順位 ①陵雲３勝②神居東２勝１敗③忠和１勝２敗④千代田３敗⑤東神楽⑥永山⑦東川⑧中富良野▽最優秀選手賞 高橋己緒（陵雲）▽優秀選手賞 田所実幸（陵雲）、田中凛桜（陵雲）、道仙夏帆（神居東）、林紘加（忠和）、脇坂あまね（千代田）