【男子】▽１回戦 六合２―１北門▽準決勝 レオーネ２―０六合、神楽２―１永山▽決勝 レオーネ２―０神楽
【女子】◇予選グループ戦 旭川２―０東明、神居２―０広陵、広陵２―０東明、神楽２―０六合、永山南２―０忠和、六合２―１忠和◇決勝トーナメント▽１回戦 神居２―１六合、永山南２―０広陵▽準決勝 旭川２―０神居、神楽２―０永山南▽決勝 神楽２―１旭川▽第３代表決定戦 永山南２―０神居
◆バレーボール 旭川選抜中学校大会（１６日・六合中体育館ほか）
2024/11/19
【男子】▽１回戦 六合２―１北門▽準決勝 レオーネ２―０六合、神楽２―１永山▽決勝 レオーネ２―０神楽
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