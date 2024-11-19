　【男子】▽１回戦　六合２―１北門▽準決勝　レオーネ２―０六合、神楽２―１永山▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇予選グループ戦　旭川２―０東明、神居２―０広陵、広陵２―０東明、神楽２―０六合、永山南２―０忠和、六合２―１忠和◇決勝トーナメント▽１回戦　神居２―１六合、永山南２―０広陵▽準決勝　旭川２―０神居、神楽２―０永山南▽決勝　神楽２―１旭川▽第３代表決定戦　永山南２―０神居