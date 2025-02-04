【男子】◇ダブルス▽１年１部 ①相馬瑠生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②星・広部（東明）③石田・出口（鷹栖）③佐々木大・佐々木琥（忠和）▽同２部 ①太田望・葛西颯介（忠和）②佐々木・谷川（緑が丘）③山崎・田中（東光）③山田・泉（東陽）▽２年１部 ①高畠柊斗・吉田澄晴（ネクサスＢＣ）②森・清水（忠和）③川村・園田（東鷹栖）③西畑・蒔田（東神楽）▽同２部 ①山本勇虎・松田有生（東光）②佐伯・東海林（東鷹栖）③飯田・福田（緑が丘）③高橋・久本（東光）

◇シングルス▽１年１部 ①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②相馬獅（ネクサスＢＣ）③星（東明）③山中（ネクサスＢＣ）▽同２部 ①太田望（忠和）②佐々木（緑が丘）③山崎（東光）③棟方（西神楽）▽２年１部 ①高畠柊斗（ネクサスＢＣ）②森（忠和）③吉田（ネクサスＢＣ）③清水（忠和）▽同２部 ①米田和公（永山南）②小板橋（忠和）③石村（鷹栖）③川上（東鷹栖）

【女子】◇ダブルス▽１年１部 ①堰八寧桜・日置杏（ネクサスＢＣ）②小笠原・和田（ネクサスＢＣ）③三牧・由藤（東明）③太田・諸岡（広陵）▽同２部 ①横倉ななか・渋田瑚々菜（永山南）②藤原・高松（明星）③佐々木・若林（永山南）③九谷田・加藤（春光台）▽２年１部 ①近藤瑠華・副田侑希（北門）②水谷・谷口（春光台）③川越・宮崎（ネクサスＢＣ）③佐藤・真鍋（東神楽）▽同２部 ①佐藤美保・早川颯嬉（旭教大付属）②木下・上原（東光）③石井・中村（明星）③北川・高花（光陽）

◇シングルス▽１年１部 ①日置杏（ネクサスＢＣ）②和田（ネクサスＢＣ）③堰八（ネクサスＢＣ）③宮崎（ネクサスＢＣ）▽同２部 ①若林芽依（永山南）②佐々木（永山南）③堀江（永山南）③横倉（永山南）▽２年１部 ①水谷藍里（春光台）②近藤（北門）③川越（ネクサスＢＣ）③佐藤（東神楽）▽２年２部 ①石井美成（明星）②中村（明星）③佐藤（旭教大付属）③木下（東光）