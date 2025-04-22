【男子】▽１・２年 ①大塚支葵（鷹栖北野）②神島（忠和クラブ）③赤坂（高台）▽３年 ①近藤理仁（近文）②斎藤（東栄）③外川（鷹栖北野）▽４年 ①高畠楓馬（鷹栖北野）②十河（東光）③玄（東光）▽５年 ①広瀬結都（東神楽ジュニア）②塩崎（鷹栖北野）③西畑 （東神楽ジュニア）▽６年 ①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③鈴木（鷹栖北野）

【女子】１・２年 ①和泉佑奈（鷹栖北野）②平林（鷹栖北野）③佐々木（神居ジュニア）▽３年 ①吉田夏希（東光）②内芝（東栄）③扇間（近二）▽４年 ①青嶋莉絵（東光）②栗原（東光）③吉田（東光）▽５年 ①外川陽依（鷹栖北野）②平林（鷹栖北野）③扇間（近二）▽６年 ①堀真和（東光）②田村（東栄）③園田（鷹栖北野）