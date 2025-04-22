　【男子】▽１・２年　①大塚支葵（鷹栖北野）②神島（忠和クラブ）③赤坂（高台）▽３年　①近藤理仁（近文）②斎藤（東栄）③外川（鷹栖北野）▽４年　①高畠楓馬（鷹栖北野）②十河（東光）③玄（東光）▽５年　①広瀬結都（東神楽ジュニア）②塩崎（鷹栖北野）③西畑 （東神楽ジュニア）▽６年　①十河侑聖（東光）②平沼（東光）③鈴木（鷹栖北野）
　【女子】１・２年　①和泉佑奈（鷹栖北野）②平林（鷹栖北野）③佐々木（神居ジュニア）▽３年　①吉田夏希（東光）②内芝（東栄）③扇間（近二）▽４年　①青嶋莉絵（東光）②栗原（東光）③吉田（東光）▽５年　①外川陽依（鷹栖北野）②平林（鷹栖北野）③扇間（近二）▽６年　①堀真和（東光）②田村（東栄）③園田（鷹栖北野）