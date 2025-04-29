【男子】▽初段 上村虎夫（旭永嶺）、宇治誠生（旭商）、中村響（旭商）、濱坂瑠聖（旭商）▽２段 南篠剛志（旭北）、畔柳心（旭龍谷）、那須康誠（旭志峯）、村上颯汰（旭龍谷）、千田翔斗（旭龍谷）▽３段 羽田汰雅（旭龍谷）、熊坂匠真（旭医大）、村上琉心（旭永嶺）、川元洸太（旭永嶺）、髙橋康介（旭医大）

【女子】▽初段 小玉ありす（旭商）、藤田陽菜乃（旭商業）、古市莉穂（旭商）▽２段 武田凜香（旭高専）、千田夕楓（旭永嶺）、沼田優那（旭志峯）、土佐楓羽織（旭龍谷）、芦原由依（旭永嶺）▽３段 森下紗羽（旭北）、久保田紗椰（旭医大）、見延真佳（旭永嶺）、今井美桜（旭龍谷）、城山梗佳（旭龍谷）