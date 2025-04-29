【男子】◇団体▽準決勝 旭南Ａ３―１旭実Ｂ、旭実Ａ３―１旭北Ａ▽決勝 旭実Ａ３―１旭南Ａ◇ダブルス ①中山隼毅・田中聖夜（旭実）②野原・福田（旭実）③坂田・片山（旭実）③吉田律・吉田太（旭実）◇シングルス ①野原暖流（旭南）②入江（旭実）③吉田律（旭実）③中山（旭実）
【女子】◇団体▽準決勝 旭北Ａ３―１旭永嶺Ａ、旭実Ａ３―０旭農▽決勝 旭実Ａ３―０旭北Ａ◇ダブルス ①野藤綾乃・松澤紫珠（旭実）②中田・清水（旭実）③清杉・但木（旭北）③田中・鈴木（旭永嶺）◇シングルス ①野藤綾乃（旭実）②中田（旭実）③清杉（旭北）③清水（旭実）
◆卓球 全旭川高校選手権大会兼第４８回ニッタク杯争奪大会（２６、２７日・鷹栖町総合体育館）
2025/04/29
【男子】◇団体▽準決勝 旭南Ａ３―１旭実Ｂ、旭実Ａ３―１旭北Ａ▽決勝 旭実Ａ３―１旭南Ａ◇ダブルス ①中山隼毅・田中聖夜（旭実）②野原・福田（旭実）③坂田・片山（旭実）③吉田律・吉田太（旭実）◇シングルス ①野原暖流（旭南）②入江（旭実）③吉田律（旭実）③中山（旭実）
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- ◆卓球 全旭川高校選手権大会兼第４８回ニッタク杯争奪大会（２６、２７日・鷹栖町総合体育館）
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